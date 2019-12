Hausse du prix de l’électricité et libération de Guy et Cie : des mouvements citoyens dans la rue la semaine prochaine, à Ziguinchor Les mouvements citoyens Vision Citoyenne, Aar Linu Book et Frappe France Dégage à Ziguinchor seront encore dans les rues la semaine prochaine. C’est ce qu’a annoncé Madiadiop Sané, coordonnateur de Vision citoyenne, hier, lors d’un point de presse au quartier HLM Néma de Ziguinchor.

Une grande marche pour maintenir la pression contre la hausse du prix de l’électricité et exiger la libération de Guy Marius Sagna et ses camarades.

«Nous allons, dès lundi prochain, introduire une demande auprès du Préfet de Ziguinchor», a, en effet, annoncé Madiadiop Sané.

«Nous marchons pour protester contre la hausse du prix de l’électricité, mais aussi pour exiger la libération immédiate de Guy Marius Sagna », a-t-il ajouté.

A Dakar, le collectif Nio Lank a donné un ultimatum à l’Etat jusqu’à jeudi prochain pour la libérer Guy Marius Sagna et ses camarades. Sans quoi, ils comptent marcher sur le palais, ont-ils dit.



