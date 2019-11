Hausse du prix de l’électricité : le DG de la Senelec fait face à la presse ce matin Le Directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye fera face à la presse ce matin à 10 h. Il sera question de la hausse du prix de l’électricité qui sera appliqué dès le 1er décembre prochain. Une hausse de 6% sera appliquée sur la basse et moyenne tension et 10% sur la haute tension, rappelle-t-on.

