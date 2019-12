Hausse du prix de l’électricité : le collectif «ÑO LANK» annonce une manifestation vendredi prochain

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Décembre 2019

Une nouvelle plateforme contre l’augmentation du prix l’électricité vient de voir le jour : «ÑO LANK» (Littéralement : nous refusons) . A l’initiative des Syndicats et organisations de la société civile dont le Mouvement Y en a marre et Frapp (de Guy Marius) le collectif est déjà plein pied dans les stratégies afin de rallier les sénégalais à cette cause. D’ailleurs, les animateurs tiennent une conférence de presse ce matin. Ce, pour dévoiler une partie de leur plan d’action de mobilisation contre l’augmentation du prix de l’électricité. Une manifestation est prévue vendredi prochain entre la Place de la Nation et le rond-point de la RTS.

