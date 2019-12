Hausse du prix de l’électricité : un nouveau collectif voit le jour à Kaolack et annonce des actions d’envergure Contre la hausse du prix de l’électricité, un nouveau collectif est né à Kaolack, ‘’Sunu Courant Ken Dou Ko Yok’’. Le président de ce collectif, Mamadou Moustapha Guèye a annoncé une grande marche pacifique pour alerter les autorités locales.

« Les ménages souffrent. Nous avons compris qu’avec ce régime il faut réagir. Après Dakar, nous allons organiser une grande manifestation pacifique pour alerter les autorités locales et dire non à la hausse du prix de l’électricité. Et il n’est pas exclu d’appeler tous les sénégalais à refuser de payer les factures d’électricité », a-t-il marteler dans des propos relayés par la RFM.

