Hausse du prix du carburant : l’Union des routiers annonce une manifestation, samedi, avant la grève La hausse du prix du carburant pourrait ne passer comme lettre à la poste. Et pour cause, après les nombreuses réactions de désapprobation, place à l’action. Goro Khouma, Secrétaire général de l’Union des routiers du Sénégal, annonce, en effet, un rassemblement général, samedi prochain à la place de Nation, avant une grève, si l’Etat ne réagit pas.

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2019 à 13:47 | | 0 commentaire(s)|

« Nous disons non à cette hausse, nous appelons à un rassemblement général, samedi, à la place de Nation », a dit Gora Khouma sur la RFM. Le syndicaliste précise, toutefois : « nous n’allons pas procéder à l’augmentation des tarifs, parce que nous estimons que les populations ne doivent pas payer les pots cassés de cette décision. Nous mettrons à l’abri les usagers et ferons face à l’Etat ».



Et Gora Khouma d’avertir. « S’il n’y a aucune réaction après notre manifestation, bonjour la grève ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos