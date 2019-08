Hausse du prix du ciment: Les explications du Directeur du Commerce intérieur La hausse de 5000 francs sur le prix de la tonne de ciment répond à un souci de rééquilibrage selon directeur du Commerce intérieur, Ousmane Mbaye.

« Nous avons besoin d’avoir du ciment à suffisance, mais aussi vendu à des prix qui puissent garantir la stabilité des entreprises qui s’activent dans ce secteur.



C’est fort de cela qu’il a été retenu un réajustement des prix à hauteur de 5 000 F Cfa. Les 3 000 F correspondent à la surtaxe intervenue en 2017 et qui n’a pas été répercutée. Les 2 000 F constituent un nouveau prélèvement qui a été mis en place pour financer en partie, le programme des logements sociaux du chef de l’Etat, qui vise à assurer vingt mille logements par an, ce qui fait un total de cent mille logements pour les 5 ans à venir.



L’Etat est soucieux du niveau de prix qui soit acceptable pour le consommateur, mais sans pour autant créer un déséquilibre au niveau des entreprises. Parce que si ce déséquilibre persiste, il y aura plus de ciment. Les gens ont des charges à supporter », a déclaré Ousmane Mbaye sur la RFM.

