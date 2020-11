Hausse du prix du kilogramme d’arachide au producteur : à Diourbel, le montant jugé acceptable, mais… Les producteurs agricoles de Diourbel et les opérateurs privés stockeurs de Diourbel saluent la hausse du prix de l’arachide, fixé à de 250 frs le kilogramme. Les producteurs en demandent cependant plus avec le marché parallèle entretenu au louma hebdomadaire du jeudi, le prix varie entre 300 et 305 francs Cfa selon la qualité des graines.

La plupart des producteurs rencontrés ont préféré de fait écouler leurs graines dans le circuit non officiel. C’est le cas de Sidy Kane un producteur venu de Lagnar. Il en donne les raisons :



« je suis venu vendre mes graines au louma de Diourbel, qui se tient le jeudi parce que je veux résoudre mes problèmes. Il y a également que le prix proposé est beaucoup plus intéressant. J’ai des problèmes très urgents à régler .Le prix du kilogramme d’arachide à 250 frs fixé par l’Etat est intéressant. Mais s’il pouvait être revu à la hausse, ce serait une excellente chose.» Ndar Faye, un autre producteur de la Commune de Patar-Sine, soutient pour sa part qu’« il est impensable de vendre le kilogramme à 250 Frs alors que le marché affiche 300 frs. Nous avons vendu notre bétail pour pouvoir acheter des semences. Je veux préparer la rentrée scolaire de mon enfant. Je n’ai pas encore terminé les travaux champêtres. S’il arrivait même une réquisition de la police ici, je ne vendrais mes graines à 250 Frs le kg ».



Plus d’une dizaine de camions chargés de graines quittent tous les jeudi le louma de Diourbel pour la ville de Touba .

Certains observateurs pensent qu’au rythme où vont les choses, les huiliers risquent de ne pas atteindre leur objectif de collecte au niveau de l’usine de Diourbel.

Sud quotidien



