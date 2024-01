Hausse du prix du pain : Une voix discordante s’élève

« Il n’y aura pas d’augmentation du prix du pain ni de grève ». L’assurance a été donnée par le président du Regroupement des boulangers du Sénégal (RBS), Modou Guèye. Face aux nombreuses difficultés qui assaillent le secteur, des acteurs ont mis en place des stratégies pour atténuer le choc.



Modou Guèye en a profité pour préciser qu’une hausse du prix du pain n’est pas dans le pipeline. " L’augmentation n’est pas envisageable pour le moment. Le pain est un produit social et il doit demeurer et rester un produit social. Donc, nous devons trouver des solutions à l’interne, épuiser tous les recours possibles pour que ça n’impacte pas sur le panier de la ménagère ", déclare le président du RBS, nous apprend le quotidien "Rewmi".



Pour lui, l’équation à résoudre en premier, c’est la mévente qui est l’origine des pertes des boulangers. « Il y a des méventes parce qu’il y a une surproduction. C’est l’intermédiaire, la structure du matériel d’exploitation. Notre problème, c’est la non-application de la réglementation, la vétusté de nos matériels de production. Alors, au lieu d’annoncer des grèves ou des agitations, il faut des concertations », a défendu Modou Guèye. Pour lui, les efforts doivent être orientés vers le renforcement du secteur, afin de préserver son essor. Il a reconnu que les pouvoirs publics ont consenti des efforts pour aider les boulangers à supporter les coûts de production. « Nous voulons la même chose, la viabilité du secteur de la boulangerie. Et, il y a des moyens pour y parvenir. L’Etat a fait des efforts depuis 2017, la farine est subventionnée. On a enlevé toutes les taxes. L’Etat a subventionné la farine à hauteur de 60 %, pour accompagner le secteur et pour accompagner les ménages », a signifié Modou Guèye.



Face au Collectif national des Boulangers du Sénégal (CNBS), aux associations de consommateurs du Sénégal, le président du RBS invite l’Etat à les accompagner dans l’utilisation des énergies renouvelables comme le gaz naturel. Les acteurs réclament également l’application de la réglementation et l’implantation des boulangeries. Au nom des consommateurs, Momath Cissé, vice-président de l’Association des consommateurs du Sénégal, a salué cette décision prise par le CNBS et le RBS. Il espère que les autres producteurs suivront cette direction, précise le journal.