Hausse du prix du pain en vue: La baguette à 200 FCfa exigée par les boulangers Les boulangers en ordre de bataille, promettent de fixer leurs propres prix d’ici le 26 juillet 2021. Ainsi, ils comptent arrêter la production de la baguette de 190 grammes et de 65 grammes, pour proposer des pains de 230 grammes et de 125 grammes, dont les prix vont passer à 200 FCfa contre 150 FCfa et 100 FCfa, rapporte "L'As".

Le vice-président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS), Bada Gassama, soutient que les boulangers ont assez souffert de la cherté des intrants, du carburant et de la fiscalité, pour continuer à vendre la baguette de pain à 150 FCfa.



Ainsi, le ton menaçant, il prévient que si le gouvernement s’oppose à l’augmentation du prix, il sera tenu pour responsable de tout ce qui adviendra.



D’ailleurs, le porte-parole des boulangers, Joseph Diab renseigne que la précarité a provoqué la fermeture de quatorze (14) boulangeries à Louga et cinquante-deux (52) à Dakar. Ils allaient passer à la vitesse supérieure n’eût été la Tabaski, assène-t-il.

