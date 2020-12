Hausse énorme du prix des bijoux en or: Les bijoutiers déplorent le manque d'appui de l'Etat Le prix de l'or connaît une forte hausse ces dernières années, ce qui fait que les bijoux deviennent intouchables du fait de la cherté de leur prix. Les bijoutiers estiment que c'est à cause de la pandémie, mais aussi du fait qu'ils travaillent avec de l'or importé, qu'ils vivent cette situation. D'après eux, s'ils avaient de l'or local et l'appui de l'Etat, le travail allait marcher.

