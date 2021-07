Hausse exponentielle de la Covid-19: Touba, le maintien du Magal, le ndigël de Serigne Touba Comme l'année dernière, Touba avait maintenu l'organisation du Magal, malgré la pandémie de la Covid-19. Cette fois-ci, elle remet cela, malgré une hausse exponentielle des cas.

Selon le porte-parole de la communauté mouride, Serigne Bass Abdou Khadre, " le Dieu qui nous avait permis de vivre l'événement aussi tranquillement l'année dernière, est toujours là. Nous lui tendons nos mains et prions pour qu'il nous protège encore cette fois ".



A l'en croire, " nous avons la ferme conviction que rien de malveillant n'adviendra, puisque le Magal est un ndigël de Serigne Touba ", soutient-il avec fermeté.



Comme l'année dernière, il estime que toutes les mesures seront prises comme le veut le corps médical, à savoir le port du masque, le lavage des mains et les mesures-barrières.

