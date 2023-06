Hausse généralisée des salaires du secteur privé : La mesure prend effet à partir du 1er juillet

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juin 2023 à 20:03 | | 0 commentaire(s)|

Il a été décidé que le Smig connaitra une augmentation de 11% tandis que l’augmentation des salaires catégoriels passera de 10% pour les catégories 1 à 4, de 8% pour les catégories 5 à AM2 et de de 5% pour les AM3 et catégories supérieures.



Ces décisions qui ont connu l’accord des différentes parties concernent également la revalorisation de la prime de transport qui passe de 20800 francs Cfa à 26 mille francs Cfa.



Les parties sont par ailleurs convenues d’un certain nombre de dérogations. A ce titre, il a été souligné que les hausses préalables effectuées par les entreprises sont à faire valoir si elles ont été notifiées.



Aussi, les secteurs et branches d’activités appliquant, à la date de prise d’effet, des barèmes des salaires catégoriels plus favorables que les nouvelles grilles salariales revalorisées, à condition qu’en des conventions ou accords collectifs aient été antérieurement prévus des clauses écrites faisant prévaloir ces barèmes plus favorables sur toute augmentation généralisée ultérieure moins importante.



Enfin, les dérogations concernent les entreprises ou établissements appliquant, à la date de prise d’effet de la décision, des grilles de salaires catégoriels plus favorables pour les travailleurs.



Bassirou MBAYE









Source : Le ministère sénégalais en charge du travail a réuni, le 31 mai passé, le patronat et les centrales syndicales des travailleurs dans le cadre des négociations sur la hausse des salaires.Source : https://www.lejecos.com/Hausse-generalisee-des-sal...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook