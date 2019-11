Hausse prix de l’électricité : Me Massokhna Kane accuse l’Etat

Un coup dur pour les ménages, les factures d’électricités augmentent de 10% à partir du 1er décembre prochain. Une décision prise par la commission de régulation du secteur de l’électricité. Me Massokhna Kane, président de SOS consommateur crie un scandale et incrimine le gouvernement.



« C’est une décision qui vient d’être prise par la Commission de régulation du secteur de l’électricité. Nous venons d’en prendre connaissance et pouvons dire que c’est une très mauvaise nouvelle cette augmentation ( du prix de l’électricité) mais elle ne nous surprend pas. Je dois d’abord signaler que ça a été de façon très rapide entre la demande de la Senelec du 19 novembre et la décision même qui date du même jour.



Donc entre la lettre de la Senelec qui demandait l’avis de la Commission le 19 et la réponse le même jour de cette commission de régulation qui a pris une décision pour approuver ces augmentations. Cette Commission et tout sauf indépendante, elle est là pour uniquement valider et approuver les décisions de l’Etat », a-t-il soutenu sur Iradio.

