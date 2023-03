Haute tension dans la banlieue dakaroise : échauffourées à Yarakh, affrontements à Mbao Une haute tension a été notée hier dans la banlieue dakaroise, surtout à Yarakh et Mbao où échauffourées et affrontements ont émaillés la journée.

Comme annoncé hier par votre site Leral.net, images à l’appui les jeunes de Yarakh se sont encore révoltés pour dire non à ce qu’ils considèrent comme la spoliation de leur unique aire de jeu par le promoteur Birane Yaya Wane.



Ils sont descendus dans les rues pour bloquer la circulation avant d’y brûler des pneus. Et c’est la gendarmerie a tenté de disperser les manifestants. Des échauffourées ont lieu entre les deux camps et trois manifestants ont été interpellés par les pandores.



Mais aussi d’après « L’As’ qui partage l’info, des blessés ont été enregistrés hier à Mbao.

Des chauffeurs de taxis clandos opposés à leurs déguerpissements ont affronté les agents de la mairie de Mbao. Ce qui a occasionné deux blessés du côté des chauffeurs qui sont actuellement internés dans une structure sanitaire de la place.





