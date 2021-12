Henri Camara: "Cette CAN est sa dernière chance, Aliou Cissé et les erreurs, c'est..." Invité de l'émission "La Tanière" de Itv, l'ancien international Henri Camara a, sans langue de bois, fait un diagnostic sévère sur son ancien coéquipier et actuel sélectionneur des Lions, Aliou Cissé. A l'en croire, cette CAN est son joker.

Selon Henri Camara, Aliou Cissé gagnerait à écouter les conseils prodigués, surtout venant de ses anciens coéquipiers qui ne lui veulent que du bien.



"Certains m'ont toujours dit qu'il ne prend pas en compte ce qu'on lui dit. Il gagnerait à être plus ouvert", prévient l'ancien Lapin Flingueur.



Cette CAN, sa der si...



Pour Henri, il n'y a pas à chercher de midi à 14h, "cette CAN est sa der, il n'y a pas à se dire que j'ai fait deux finales. Il faut gagner. On a besoin de cette coupe. Aliou fait trop d'erreurs", a averti le dernier joueur de l'épopée de 2002 à raccrocher ses crampons.

