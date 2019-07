Hépatite : OMS exhorte les pays à investir dans la lutte L’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’occasion de la Journée mondiale a lancé un appel aux Etats pour investir dans l’élimination de l’hépatite. L’OMS vise à réduire les nouvelles infections par le virus de l’hépatite de 90 % et les décès de 65 % entre 2016 et 2030.

« À l’occasion de la Journée mondiale contre l’hépatite 2019, l’OMS appelle tous les pays à investir dans l’élimination de l’hépatite en chiffrant, budgétisant et assurant le financement du coût des services en vue de l’élimination de la maladie dans le cadre de leurs projets de couverture sanitaire universelle », lit-on.



La stratégie mondiale de l’OMS pour lutter contre l’hépatite vise à réduire les nouvelles infections par le virus de l’hépatite de 90 % et les décès de 65 % entre 2016 et 2030. Elle a été approuvée par tous les États membres de ladite organisation.



Ainsi, estime-t-on, bien que les États Membres aient largement soutenu l’adoption de la stratégie d’élimination de l’hépatite, l’OMS souligne que dans 124 États membres sur 194, ayant élaboré des plans de lutte contre la maladie pour plus de 40 % de ces plans nationaux, il n’existe pas de lignes budgétaires spécifiques pour soutenir les efforts d’élimination.



L’OMS, dans la perspective de la Journée mondiale contre l’hépatite, appelle les Etats membres à « tirer parti des réductions récentes dans les coûts du diagnostic et du traitement de l’hépatite virale et, à identifier les investissements en vue d’éliminer la maladie ».



Un investissement de 6 milliards de dollars part dans l’élimination de l’hépatite. Il a été révélé à l’APS que 67 pays à revenu faible ou intermédiaire, permettrait d’éviter 4, 5 millions de décès prématurés d’ici à 2030. Et plus de 26 millions de décès au-delà de cette cible, estime l’organisation dans une étude, publiée à la veille de la célébration de la Journée mondiale de l’hépatite.



