Hervé Penot: « La FIFA sanctionnera-t-elle le Sénégal à cause des supporters ? » Le journaliste de l’Equipe, Hervé Penot, en faisant son article sur la présence des lasers au stade Me Abdoulaye Wade, a terminé avec un commentaire. Pour lui, la sanction prochaine du Sénégal par la FIFA semble être une évidence.

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Mars 2022 à 21:05 | | 0 commentaire(s)|

Hervé Penot d’écrire que « quand El Shenawy a pris son carton jaune pour gain de temps, dans la prolongation, le gardien s’est retourné vers l’arbitre pour lui expliquer qu’il devait d’abord éviter les lasers qui le gênaient. Même si cela pouvait apparaître comme une excuse, il avait, il est vrai, subi des assauts vert fluo comme tous ses équipiers pendant la rencontre ».



« Durant la séance de tirs au but, ils ont été encore des cibles idéales. Les supporters avaient, en fait, décidé de répondre à leur manière aux lasers mis dans les yeux des "Lions" à l’aller. Depuis des jours, des mots d’ordre sur les réseaux sociaux demandaient au public de venir muni de ce gadget », ajoute-t-il.



Hervé Penot souligne aussi que « les policiers ont fait un grand ménage avant l’entrée au stade. Ils en ont récupéré des milliers, mais cela n’a pas été suffisant. De nombreux supporters ont réussi à en passer sous le manteau. Ces fans avaient aussi décidé de huer l’hymne adverse, en réponse à l’attitude des Egyptiens au Caire ».



« Il serait étonnant que la FIFA ne sanctionne pas tous ces événements… », commente le journaliste de l’"Equipe".



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook