Heurts à l’Ucad : Un étudiant grièvement blessé par une grenade lacrymogène

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2019 à 11:51 | | 0 commentaire(s)|

Un étudiant a été grièvement blessé par une grenade lacrymogène mardi matin lors de heurts qui opposaient « ces universitaires » aux forces de l’ordre. Ce, pour la libération de cinq des leurs, incarcérés depuis trois semaines. Plus de peur que de mal. La grenade lacrymogène a atterri sur la poitrine de l’étudiant connu sous le surnom de « Dg de la Faculté des sciences juridiques et politiques ».



Depuis la détention des cinq étudiants, leurs camarades de l’Université Cheikh Anta Diop ne se sont pas accordé de répit. Ils luttent incessamment pour obtenir la libération de ces apprenants dans les plus brefs délais.



Ainsi, la hausse du prix de l’électricité est la cause de la détention des étudiants, au même titre que le secrétaire administratif du Front pour une révolution an-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp France dégage), Guy Marius Sagna et le Dr Babacar Diop. Ils sont tous poursuivis pour participation à une manifestation interdite, pour avoir protesté devant les grilles du Palais de la République.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos