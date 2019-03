Hippopotame tué à Kédougou : Moustapha Diakhaté très en colère Moustapha Dialhaté n’a pas caché sa colère après qu’un hippopotame sorti du Fleuve Gambie a été tué, ce dimanche à Kédougou par un garde-chasseur.

“À Kédougou, les autorités administratives et forestières ont pris la décision d'abattre un hippopotame, une espèce intégralement protégée. Sa mort est-elle la seule issue pour neutraliser l'animal ? Que NON !", a réagi l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar sur sa page officielle.

"Cette solution finale aurait pu être évitée si les services des eaux et forêts avaient utilisé le Fusil-hypodermique pour endormir l'animal et le réintroduire dans les eaux du Fleuve Gambie", a-t-il ajouté.

L’hippopotame qui a semé la terreur tôt ce matin à Kédougou a été tué après un décret du Préfet en présence du Gouverneur et du lieutenant des Eaux et forêts.



