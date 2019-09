Histoire Générale du Sénégal : Iba Der Thiam fait son mea culpa et promet des rectificatifs

Les descendants d’El Hadji Amadou Baro Ndiéguène, suite à la famille d’El Hadji Abdoulaye Niasse de Kaolack, déclarent que leur aïeul n’est pas lui aussi sorti de l’école de Seydi Hadji Malick Sy.



Ladite famille remet en cause les écrits du Comité de Pilotage de l’Histoire Générale du Sénégal (Hgs). Ainsi, le Professeur Iba Der Thiam reconnait les erreurs et promet des rectifications.



