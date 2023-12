Histoire : Quand le Damel Biram Banga Fall céda l'île de Gorée aux Hollandais, en 1617 D'après son ouvrage "Description de l'Afrique" (éd. néerlandaise 1669), l'Hollandais Dapper indique que le Damel Sognio Biram Manga Fall (1610-1640), vendit l'île de Gorée aux Hollandais en 1617. Retour sur l'histoire de l'île de Gorée.

En 1701, le Damel-Teigne Lat Soukabé Ngone Fall exerçait la souveraineté du Cayor sur le Cap-Vert, en envoyant ses Thiédo commandos-marins occuper l'île de Gorée et la presqu'île de Dakar.



"Le Damel prend quand il lui plaît ce qui appartient à la Compagnie et pille impunément les cases et les magasins, jusque dans l'Isle de Goree,comme il l'a fait au mois de juin dernier.



En attendant que les fortifications soient améliorées, la Compagnie demande des munitions, et surtout, elle demande très instamment, deux vaisseaux de force qui paraîtront sur la côte, devant les terres du Roi Damel, afin de l'obliger à restituer à la compagnie ce qu'il lui a pris, tant à terre, par l'enlèvement des marchandises qu'on avait débarquées pour la traite que par le pillage qu'on est obligé de souffrir qu'il fît d'une partie de ce toit dans les magasins de Gorée.









Sources: ANF Colonies C6 3 les directeurs au Secrétaire d'Etat à la Marine

"" Mémoire concernant l'île et le fort de Gorée ""



Peu après, au début de 1754, un « Mémoire sur le Sénégal », dû à Godeheu, préconise une installation sur la presqu'île du Cap-Vert, pour remédier au problème du ravitaillement de Gorée. Il définit également les relations à entretenir avec Mawa : Dahmel qui est le plus puissant Roy de la côte, ne doit sa grandeur qu'au Roy Brack qui l'a aidé dans les conquêtes qu'il a fait... ainsi comme il n'y a personne qui puisse balancer son pouvoir, tout notre commerce dépend de lui.



Et c'est de son pais que nous tirons presque tous nos captifs. Il n'y a donc d'autre politique a observer avec lui que celle d'entretenir son amitié, sans paraitre le craindre, c'est a dire en mettant en pratique cette prudente fermeté qui fait toujours une vive impression sur l'esprit des Nègres qui d'ailleurs ont plus que d'autres hommes leur intérêt en recommandation. Comme ce roi pille volontiers ses sujets, il n'est pas étonnant qu'il puisse nous fournir beaucoup de Noirs et peu de vivres dans les tems de disette. Cependant l'ile de Gorée en a besoin pour elle, et pour les vaisseaux de la Compagnie qui viennent y relâcher.



Je n'imagine point de raisons qui puissent détourner la Compagnie à Gorée un lieu de relâche, au contraire, plus le Roy verra cette Isle fréquentée régulièrement par de forts vaisseaux, plus il sera porté à avoir pour nous une espèce de considération et de respect ; plus aussi il se défera de cette fausse idée qu'il a de ne point laisser lever des volailles dans son pays, parce qu'on lui fera entendre que le profit luy en reviendra.



Pour venir a bout de ce dessein, il faudrait obtenir de lui un terrain, sur la grande terre dans l'endroit même ou on va chercher de l'eau douce pour Gorée et pour les vaisseaux. Ce terrain une fois accordé, qui contient environ 39 arpents, on pourrait le mettre à l'abri d'insultes sans une grande dépense, y former des pâturages et y élever des bestiaux et des volailles.



On s'assurerait également par la de la faculté de faire de l'eau dont l'ile de Gorée manque, et que ce Roy dans un caprice peut empêcher de venir prendre. Comme il cherche qu'a piller ses sujets, on verrait bientôt se former des villages autour de ce petit établissement dont les habitants réclameraient notre protection.



Sources :. Bibliothèque Nationale française ., ms franc. 8993, « Mémoire sur le Sénégal »,



