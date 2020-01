Histoire générale du Sénégal : Les 20 volumes restants, attendus

Le Coordonnateur du Comité de pilotage de rédaction, le Professeur Iba Der Thiam a annoncé la publication prochaine des 20 volumes restants de l’Histoire Générale du Sénégal. « Nous sommes très avancés. Tout se passe bien. Les difficultés sont en train d’être résolues les unes après les autres », a indiqué

M. Iba Der Thiam.



Pour autant, il n’a pas non plus donné la date de publication des volumes restants.



A retenir que la publication des 05 premiers volumes de l’Histoire générale du Sénégal, avait soulevé une vive polémique, surtout au sein des familles religieuses, rapporte la RFM.

