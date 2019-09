Histoire générale du Sénégal : Touba se fâche contre Iba Der et Cie

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Septembre 2019

Le livre « Histoire générale du Sénégal (Hgs : des origines à nos jours » continue de susciter des contestations. Après les familles Niassène, Ndiéguène et Layène, c’est celle de Touba qui rejette son tour l’ouvrage.



Le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre exige son retrait et la rectification de toutes ces erreurs concernant Serigne Touba. À défaut, Touba menace de ne pas reconnaître les écrits rapportés dans l’histoire générale du Sénégal.



Touba, qui regrette que les rédacteurs ne se soient pas adossés sur des versions sûres et vérifiées, invite le Pr Iba Der Thiam et son équipe à se rapprocher de toutes les familles religieuses de ce pays pour avoir un produit fiable et sincère.



