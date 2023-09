Historique des matchs Sénégal – Algérie : La balance penche fortement en faveur des "Fennecs" Ce mardi, vers les coups de 19 heures (GMT), dans l'enceinte du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, les amoureux du ballon rond auront droit à l'un des grands classiques du football africain. Le Sénégal et l'Algérie, les deux derniers vainqueurs de la CAN, s'affronteront dans le cadre d'une rencontre amicale très particulière. Ce sera le duel numéro 24 entre les deux formations.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Septembre 2023 à 17:18 | | 0 commentaire(s)|

Avec un pourcentage de 80% de victoires sur les cinq dernières rencontres contre les Sénégalais, les Algériens savent bien mener la vie dure aux "Lions" qui, depuis 2008, peinent à s'imposer devant les Verts.



Dans leur histoire, le Sénégal et l’Algérie se sont affrontés à 23 reprises, pour neuf matchs amicaux, quatre rencontres de Coupe d’Afrique des nations (CAN), quatre matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde (2002 et 2010) et quatre rencontres qualificatives pour la CAN (1984 et 1994). Cependant, le bilan des confrontations penche largement en faveur des "Fennecs", qui se sont imposés à treize reprises contre quatre victoires pour les "Lions". Six de leurs rencontres se sont terminées par un partage des points.



On se souvient de leur dernier duel. C'était le 19 juillet 2019, à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, où les "Fennecs" ont remporté leur deuxième trophée de CAN devant les hommes d'Aliou Cissé, sur l'unique but de Bounedjah. Dans l'histoire de cette compétition, l’Algérie a dominé le Sénégal en demi-finale de la CAN 1990 (2-0), en matchs de poule des CAN 2015 (2-0), 2017 (2-2) et 2019 (1-0).



La première opposition entre les deux formations en compétition officielle, a eu lieu en 1983, lors du deuxième tour des matchs de qualifications de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), disputée en 1984 en Côte d’Ivoire.



L’équipe sénégalaise avait concédé le nul (1-1) face à son adversaire, lors du match aller jouer à Dakar, le 13 août 1983, avant de s’incliner deux semaines plus tard, lors de la manche retour jouée à Alger, 2-0. Les plus assidus se souviendront peut-être du dernier succès des "Lions" devant l'Algérie.



Il remonte en 2008, au Stade Léopold Sédar Senghor. Les Sénégalais avaient pris le dessus sur leurs rivaux (1-0), grâce à l'unique but d'Ibrahima Faye après une défaite à l'aller 3-2, en éliminatoires de la Coupe du monde 2010. Ils avaient partagé également le même groupe pendant les éliminatoires du Mondial 2002 (1-1, 3-0 pour le Sénégal).



Historiquement, les Algériens sont favoris, mais attention aux joueurs d'Aliou Cissé qui ont, entre-temps, gravi les échelons en remportant la première CAN de leur histoire. Ce qui est sûr, c'est que ce duel promet d'être passionnant et le vainqueur de cette rencontre aura sans doute beaucoup de crédit aux yeux des spécialistes.













Wiwsport



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook