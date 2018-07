Hivernage 2018 et gestion des inondations : Abdallah Dionne rassure les Sénégalais

Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a révélé qu’un budget de 1,6 milliards de francs CFA a été validé par le Chef de l’Etat, pour faire face aux activités de prévention des inondations, afin que les Sénégalais passent l’hivernage dans les meilleures conditions.



Pour le PM, l’Etat ne ménagera aucun effort pour éviter à bon nombre aux Sénégalais les inondations récurrentes auxquelles ils étaient exposés par le passé.



«Je voudrais aussi rassurer nos concitoyens sur le fait que toutes les opérations pré-hivernales de désensablement, de faucardage et d’écrêtage des mares, lacs et bassins de rétention aient été réalisées à bonne date, pour prévenir les maladies classiques en saison des pluies. Au total, c’est un budget de 1,6 milliards de francs CFA qui a été validé par le Chef de l’Etat pour faire face aux activités de prévention qui devraient nous permettre de passer l’hivernage dans les meilleures conditions », a révélé le PM dans une grande interview accordée au quotidien L’Observateur dans sa livraison de ce mercredi 4 juillet 2018.



« Cette année, les prévisions météorologiques annoncent un hivernage avec une pluviométrie normale dans les zones Sud-Est et Sud-Ouest à déficitaire dans les zones Nord et Centre. C’est donc à peu près le profil de l’hivernage 2017 que nous devrions connaître cette année. La nouveauté pour cette année nous viendra de la réalisation des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Touba, à Keur Niang, à Ndamatou et aux alentours de la Mosquée, la prise en charge des points sensibles à Kaffrine et à Kaolack notamment à Khakhoune, la mise en œuvre de solutions provisoires de drainage des eaux à Matam et Rufisque en attendant le démâtage dès septembre 2018, de la construction du Canal de l’Ouest », a-t-il ajouté.



Mahammed Boun Abdallah Dionne a aussi évoqué la sécurisation des chantiers du Plan Sénégal Emergent.



« Vous savez aussi que le pays est actuellement en chantier avec la construction du Train express régional, le TER, dans la région de Dakar, et les nombreux projets de PROMOVILLES, le programme de modernisation des villes, en cours dans les principales villes de l’intérieur. Nous avons là aussi pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir des inondations pouvant naître de la réalisation de ces chantiers du Plan Sénégal Emergent.»













