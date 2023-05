Hivernage 2023 : Premières pluies à Velingara, Kolda et Sédhiou

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Mai 2023 à 12:16

L’Anacim avait prévu un hivernage précoce. Les faits lui donnent raison, puisque hier, Vélingara, Kolda et Sédhiou ont connu leurs premières pluies 2023. Vélingara et Kolda ont été arrosées à la même heure, 17h, hier.



Les pluies ont aussi intéressé une partie de Kolda. Toutes ces précipitations ont été enregistrées dans la zone sud-est, où l’Anacim avait annoncé les premières pluies précoces en ce mois de mai, lors de l’atelier de restitution de la prévision saisonnière des précipitations de 2023.



La précocité des pluies annoncée était le motif de l’organisation de cet atelier de restitution. Le directeur de la Météorologie à l’Anacim, Dr. Ousmane Ndiaye, avait annoncé les premières pluies dans cette première décade du mois de mai dans la partie sud-est du Sénégal.











Le Témoin

