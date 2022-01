Hlm – Pléthore de listes concurrentes : Le maire sortant respire la confiance

Maire sortant des Hlm et investi tête de liste de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby), Babacar Seck devra faire face à douze autres candidats dont certains issus de la coalition présidentielle ont décidé de se présenter sur des lis­tes parallèles. A la question de savoir si cela ne risque pas de le fragiliser dans sa volonté d’être réélu à la tête de cette commune, le maire sortant minimise tout en trouvant «anormal» que les Hlm aient à arbitrer tant de listes. «Je pense que les Hlm ne sont si grands pour avoir treize candidats. Je pense que si nous ne voyons que l’intérêt de la commune des Hlm, les gens auraient pu se regrouper. Au maximum cinq candidats suffisent pour les Hlm, c’est mon avis.»



Quant à ses chances dans cet environnement, M. Seck claironne : «Vous savez, j’évalue mes chances à 100% dans la mesure où je considère avoir fait ce que je devais faire. Je considère que j’ai été élu pour une mission, je ne peux pas dire que j’ai accompli ma mission à 100%, Seul Dieu peut faire 100%. Si ce n’est estimer avoir fait du bon travail, je peux estimer avoir ce pourcentage. Je sais que je peux compter sur une population objective. Les Hlmois sont là. Ils peuvent juger.» Le maire sortant qui dit avoir été prêt à prendre part à des primaires, histoire de se mesurer aux autres candidats des listes parallèles, laisse entendre que sa candidature serait sortie du lot si ces primaires s’étaient tenues. «Ceux qui sont de Benno bokk yaakaar (Bby), ils n’ont pas le droit de se rebeller. Ça c’est la rébellion. Ils auraient dû accepter qu’on aille aux primaires. Ah oui, j’étais prêt pour les primaires. Même actuellement. On se connaît», a dit M Seck. Misant sur les visites de proximité pour rencontrer les populations, le maire sortant dit s’appuyer sur du concret en mettant en avant, selon lui, «un bilan et des preuves à l’appui». Précisant : «Un bilan, quand on ne peut le toucher du doigt, c’est qu’il y a problème.»



D'aprés LeQuotidien, le maire des Hlm dit avoir fait beaucoup de choses sur le plan social, en venant en aide aux populations de sa localité, sans estimer «nécessaire de l’évaluer en termes de chiffres». Il assure que sa candidature a été acceptée par ceux «avec qui j’ai travaillé. Je n’ai pas senti d’opposition à ma candidature». Il ajoute que le marché des Hlm est en train d’être rénové alors que le nouveau stade de la commune sera réceptionné à la fin janvier.