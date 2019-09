Hlm : Un voleur lynché, transporté sous escorte policière à l’hôpital

Un présumé voleur a été lynché près de la mosquée de la Cité Port par un groupe d’agresseurs, non identifiés. Informée, la Police des HLM a trouvé sur les lieux, un individu par terre, domicilié à Niary Tally. D’après les témoins, la victime ayant des blessures, faisait partie d’un groupe d’agresseurs, opérant non loin de la mosquée de ladite localité.



Après avoir subtilisé le téléphone d’une dame, il l’aurait remis à ses acolytes. Pourchassé, il a été rattrapé avant d’être transporté, sous escorte policière, à l’hôpital Principal de Dakar.



L’As qui donne l’information, a précisé que le Bureau des relations publiques (Brp) de la police a annoncé l’ouverture d’une enquête.

