Hommage: Le Président Babacar Touré, tel que nous l’aimions au CNRA Babacar Touré nous a quittés la nuit dernière et les hommages fusent, commandés par la circonstance et par l’émotion, certes, mais si concordants, si remplis de vérité.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juillet 2020 à 15:59 | | 0 commentaire(s)|

En guise d’hommage à celui qui, avec nous, partagea pour ainsi dire au quotidien, la vie au sein du CNRA, pendant six années, de 2012 à 2018, de manière parfaitement démocratique et en toute objectivité, je voudrais transmettre à sa famille, à ses amis et confrères, à nos compatriotes, ces deux textes qui furent échangés dans un cercle restreint, parce qu’ils illustrent, dans toute sa vérité, la personnalité de Babacar Touré.



Notre mandat achevé, il remercie et présente ses vœux, (et avec quelle modestie !) à ses anciens partenaires du Conseil dont il était le Président.



La réponse qui s’est imposée à moi, n’importe lequel des membres du CNRA aurait pu l’écrire parce que nous avons tous réellement vécu les mêmes expériences sous son leadership.







Jeanne Lopis Sylla.

Membre du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), 2012–2018.



Le mardi 25 décembre 2018 à 10:52:27 UTC, Mbaye Ture <mbayeture@gmail.com> a écrit :





Mes très chers

A vous toutes et tous qui m’avez l’honneur et le privilège d’avoir partagé ces moments de sacerdoce au service de notre société ,je redis toute ma gratitude et mes sentiments de profonds respects et considération.les difficultés de l’exercice,les aspérités et les atermoiements et les sautes d’humeur ont plutôt renforcé vôtre sens du devoir et de l’équilibre tout au long de ces six longues années de mise à l’épreuve constante et souvent démotivante.je vous en sais gré et vous en donne acte.

La promesse de Noël et le nouvel an qui pointe me donnent l’occasion de vous redire juste Merci.

Joyeux Noël et excellente année 2019 de santé et de bonheur partagé.





II/ - From: LOPIS Jeanne <jeannelopis@yahoo.fr>

Sent: Sunday, December 30, 2018 2:02 PM

Subject: Re: Vœux



Bien cher Président,



Votre message de Noël et du Nouvel An par anticipation accompagnant la fin de nos six années de compagnonnage dans la régulation de l'audiovisuel, au sein du CNRA, ne me surprend ni dans le contenu ni dans la démarche : gratitude et modestie. Mais mon sentiment personnel, et largement partagé par les membres de notre collège, est que c'est à nous qu'il revient de dire "merci".

Merci d'abord pour avoir porté votre choix sur nos personnes au moment de constituer votre équipe il y a six ans. Merci surtout de nous avoir donné l'inestimable occasion de participer à cette belle et exaltante aventure, cette odyssée ; une odyssée, en ce sens qu'il s'agissait réellement pour nous d'aborder des "contrées" jusque-là inconnues, faisant littéralement des découvertes de domaines pour nous nouveaux.



Merci parce que travailler avec vous a été instructif à des degrés divers, avec six années de partage généreux et de créativité, sans jamais dévier de la ligne que nous nous étions choisie - quelles que fussent les circonstances -, parce que votre choix personnel, de vie autant que professionnel, était clair, éclairé, précis et sûr, parce que vous aviez toute notre confiance, la confiance de ceux qui vous connaissaient déjà et celle de nos collègues qui vous connaissaient de loin ou de réputation.



Merci pour ces moments de partage et pour la valorisation de ce que chacun apportait de ses talents au bénéfice de notre société.



Merci pour avoir, vous, fait preuve de sacerdoce en allant jusqu'au bout des six années de notre mission, au lieu des deux années pour lesquelles vous aviez pris l'engagement de diriger le CNRA.



Bonne et heureuse année 2019 à vous, à votre famille, à tous nos anciens collègues du CNRA, conseillers, staff administratif et technique et à tous ceux qui leur sont chers.



Avec toute mon amitié et mon affection.





Jeanne Lopis Sylla.

Membre du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), 2012–2018.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos