Hommage / Macky Sall: « Double Less a laissé des marques indélébiles dans les arènes de la lutte sénégalaise »

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Septembre 2021 à 12:33 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien lutteur Double Less, père de Balla Gaye 2 et de Sa Thiès, a été rappelé à Dieu hier. Une telle information qui a secoué la famille de la lutte sénégalaise.



Ainsi, le président de la République qui s’est incliné devant la mémoire de l’ancien lutteur, a présenté ses condoléances à toute la famille éplorée.



« Athlète de haut niveau, médaillé d’or aux Jeux africains de Nairobi, Mamadou Sakho dit Double Less a laissé des marques indélébiles dans les arènes de la lutte sénégalaise ,par son élégance et sa technique. A sa famille, au monde du sport, je présente mes condoléances attristées », a tweeté Macky Sall.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos