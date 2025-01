Hommage à Mbaye Ndiaye : Une Vision au Service de l’État et de l’Excellence Douanière Mbaye Ndiaye, ancien Directeur Général des Douanes, a laissé une empreinte durable à travers ses réformes ambitieuses et ses performances remarquables. Son leadership a transformé l’Administration des Douanes en un acteur essentiel pour la mobilisation des ressources publiques et la protection de l’économie sénégalaise.



2024 : Une Année de Réalisations Historiques

Sous la direction de Mbaye Ndiaye, l’année 2024 a été marquée par des avancées significatives, illustrant les fruits d’une stratégie de modernisation audacieuse :



Liquidations douanières : Les recettes ont atteint un record de 1 613 milliards de FCFA, contre 1 426,6 milliards en 2023, soit une progression de 186,4 milliards (+13 %).

Performance du Bureau du Guichet Unique de Dédouanement des Véhicules (BGUDV) : Les recettes ont bondi de 109,9 milliards en 2023 à 136,6 milliards en 2024, soit une hausse de 24,2 %.

Impact de la digitalisation : Grâce à l’extension de la plateforme GAINDE, les recettes des bureaux régionaux, comme celui de Rosso, ont augmenté de 33,3 %.

Une Lutte Renforcée Contre la Fraude Commerciale

L’engagement des Douanes dans la lutte contre la fraude a donné des résultats impressionnants :



Les réalisations contentieuses ont atteint 67,8 milliards de FCFA en 2024, contre 28,3 milliards en 2023, soit une augmentation de 139,5 %.

Des contrôles plus rigoureux sur les régimes suspensifs et les déclarations en douane ont permis de sécuriser les recettes fiscales et de réduire les pertes.

Un Acteur Décisif Contre la Criminalité Transnationale

Sous la direction de Mbaye Ndiaye, les Douanes ont intensifié leur lutte contre la criminalité transnationale organisée. En 2024, les saisies ont atteint une valeur record de 226,4 milliards de FCFA, contre 4,4 milliards en 2023. Les faits marquants incluent :



2 681 kg de cocaïne, évalués à 212,7 milliards de FCFA.

Des faux billets d’une valeur de 11 milliards de FCFA.

20 421 kg de chanvre indien, estimés à 1,3 milliard de FCFA.

Ces résultats sont le fruit du Programme de Modernisation de l’Administration des Douanes (PROMAD), qui a doté les agents d’équipements modernes tels que des drones, des scanners et des véhicules tactiques, tout en renforçant les capacités du réseau de renseignement.



Les Facteurs de Réussite

Le succès de l’Administration des Douanes repose sur des éléments clés :



Une gouvernance exemplaire : L’Inspection à Destination (IAD) a permis d’améliorer la taxation des produits sensibles à la fraude.

Des infrastructures modernisées : L’introduction d’équipements sophistiqués a renforcé l’efficacité des opérations.

Un partenariat élargi : Une collaboration renforcée avec les forces de sécurité, les acteurs portuaires et le secteur privé a permis d’optimiser les performances.

Des Ambitions Pour 2025

Mbaye Ndiaye a également défini une feuille de route ambitieuse pour 2025, avec des objectifs axés sur :



Une exploitation optimale du potentiel fiscal des importations.

Une lutte accrue contre la fraude et la criminalité.

La facilitation des échanges grâce à des programmes innovants, tels que le Programme des Opérateurs Économiques Agréés (OEA).

Un Héritage et une Disponibilité au Service de l’État

Mbaye Ndiaye quitte ses fonctions avec un bilan exceptionnel, témoignant de son engagement infaillible envers l’État et le développement économique du Sénégal. Homme de vision et de pragmatisme, il reste prêt à mettre son expertise et son savoir-faire au service de la nation.



Cet hommage met en lumière les réalisations impressionnantes de Mbaye Ndiaye et l’inspiration qu’il continue de représenter. Son héritage et sa contribution à la modernisation des Douanes resteront gravés dans l’histoire économique du Sénégal. Merci et bravo à un homme d’exception.

