Hommage à Mbaye Ndiaye et Babacar Mbaye : Deux Frères de Cœur, Unis dans l’Excellence L’histoire de Mbaye Ndiaye et Babacar Mbaye est celle de deux frères de cœur, liés par une amitié indéfectible et un engagement commun envers le développement du Sénégal. À travers leurs parcours respectifs, ils incarnent des modèles de rigueur, d’intégrité et de dévouement. Alors que Babacar Mbaye entame un nouveau chapitre de sa carrière, nous rendons un vibrant hommage à Mbaye Ndiaye, qui a brillamment dirigé l’Administration des Douanes jusqu’en janvier 2025.



Le Bilan de Mbaye Ndiaye à la Tête des Douanes

Depuis sa nomination à la Direction Générale des Douanes, Mbaye Ndiaye a transformé cette institution en un pilier incontournable de l’économie sénégalaise. Grâce à son leadership visionnaire et sa détermination, l’Administration des Douanes a enregistré des performances record, marquées par des réformes structurantes et des innovations majeures.



Des résultats historiques

Mobilisation des recettes douanières : Sous sa direction, les Douanes ont atteint un niveau sans précédent avec 1 613 milliards de FCFA de liquidations en 2024, contre 1 426 milliards en 2023. Une augmentation de 13 %, fruit d’une gestion stratégique et d’une modernisation efficace.

Lutte contre la fraude : Les saisies record de 226,4 milliards de FCFA en 2024, incluant 2,6 tonnes de cocaïne, des faux billets d’une valeur de 11 milliards de FCFA et 20 421 kg de chanvre indien, témoignent de la vigilance accrue et des moyens modernisés mis en place.

Une administration modernisée

Mbaye Ndiaye a introduit des réformes majeures pour digitaliser les processus et renforcer l’efficacité des contrôles :



Extension de la plateforme GAINDE, facilitant les transactions et réduisant les délais.

Inspection à Destination (IAD), améliorant la taxation des produits sensibles.

Partenariats stratégiques : Développement du Programme de Partenaires Privilégiés (PPP), évoluant vers le Programme de l’Opérateur Économique Agréé (OEA), pour mieux accompagner les entreprises.



Un leadership salué



Son approche inclusive et sa capacité à fédérer les partenaires ont permis d’atteindre des objectifs ambitieux, tout en valorisant le capital humain. Les agents des Douanes, affectueusement appelés les « soldats de l’économie », ont bénéficié d’une gouvernance centrée sur la performance et la reconnaissance de leurs efforts.



Un Message de Bonne Chance à Babacar Mbaye

Alors que Mbaye Ndiaye passe le flambeau, son frère de cœur, Babacar Mbaye, se prépare à relever de nouveaux défis. À travers son parcours, Babacar Mbaye a démontré la même rigueur, le même sens du devoir et le même amour pour son pays. Son intégrité et son expertise font de lui un atout précieux pour tout projet ou mission qu’il entreprend.



Nous lui souhaitons tout le succès qu’il mérite dans ses nouvelles responsabilités, avec la certitude qu’il continuera à honorer l’héritage de service et de dévouement qu’il partage avec Mbaye Ndiaye.



Un Héritage Durable

Mbaye Ndiaye quitte son poste à la tête des Douanes avec un bilan exceptionnel et une empreinte durable. Son leadership a non seulement renforcé la mobilisation des ressources économiques, mais a également posé les bases d’une administration modernisée, prête à relever les défis de l’avenir.



Babacar Mbaye, quant à lui, incarne une relève prometteuse, porteuse de l’ambition et des valeurs qui définissent leur parcours commun. Que leur exemple inspire les générations futures à œuvrer avec excellence et dévouement pour un Sénégal prospère.



Bravo et bonne chance à ces deux hommes d’exception. Le Sénégal est fier de vous !



