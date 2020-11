Hommage à Pape Bouba Diop: Le Chef de l'Etat, Macky Sall parle d'une "grande perte pour le Sénégal"

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Novembre 2020

Le chef de l'Etat Macky Sall a rendu hommage à l'ancien international sénégalais Pape Bouba Diop, décédé ce dimanche 29 novembre en France, des suites d'une longue maladie. Le président de la République affirme, sur son compte Twitter, que c'est une grosse perte pour le Sénégal.



"Le décès de Pape Bouba Diop est une grande perte pour le Sénégal. Je rends hommage à un bon footballeur, respecté de tous pour sa courtoisie et son talent, nous rappelant fièrement l'épopée des Lions en 2002. Je présente mes condoléances émues à sa famille et au monde du football", a-t-il écrit sur le Réseau socialH

