Hommage à Pape Demba Biteye : Un Bilan Exceptionnel à la Tête de Senelec Pape Demba Biteye, en tant que Directeur Général de la Senelec, a laissé une empreinte indélébile sur le secteur de l'énergie au Sénégal. Son mandat de cinq ans, marqué par des réalisations remarquables, témoigne de sa vision stratégique et de son engagement inébranlable envers le développement durable et l'innovation technologique.



Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juin 2024 à 08:43 | | 0 commentaire(s)|

Doublement de la Puissance Électrique

Sous la direction de Pape Demba Biteye, le Sénégal a vu sa capacité électrique doubler en seulement sept ans, passant de 854,5 MW en 2012 à 1 787,41 MW à la fin d'août 2022. Cette augmentation significative est le résultat d'une politique proactive en matière d'énergies renouvelables, notamment l'installation de plaques solaires à travers le pays. L'inauguration de la Centrale solaire de Diass le 22 mai 2022, ajoutant 23 MW au réseau national, est un exemple concret de ces efforts. Cette centrale représente une étape cruciale vers l'objectif national d'atteindre 30 % d'énergie renouvelable dans le mix énergétique.



Résilience et Innovation

La période de gestion de Biteye a également été marquée par une résilience exceptionnelle face aux défis mondiaux, notamment la pandémie de COVID-19 et le conflit russo-ukrainien. Malgré ces crises, Senelec a su maintenir sa trajectoire de croissance et d'innovation. L'installation du premier poste numérique d'Afrique à Thiès et le développement d'outils de télésurveillance par des ingénieurs locaux illustrent la capacité de Senelec à embrasser les technologies de pointe pour améliorer la fiabilité et l'efficacité du réseau électrique.



Soutien à la Stratégie Gas-to-Power

En 2018, sous la direction de Biteye, la stratégie Gas-to-Power a été lancée pour réduire la dépendance du Sénégal vis-à-vis des hydrocarbures traditionnels comme le pétrole et le charbon. Cette initiative a permis de diversifier les sources d'énergie et de renforcer la sécurité énergétique du pays, tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.



Engagement Social et Paix Sociale

En plus des avancées technologiques et des augmentations de capacité, Pape Demba Biteye a également mis un accent particulier sur le volet social. Une entente renouvelée entre les partenaires sociaux et la Direction Générale a consolidé la paix sociale, créant un environnement propice à la poursuite des objectifs de développement et de modernisation. Les conditions de travail et les acquis sociaux des agents ont été continuellement améliorés, garantissant ainsi un climat de travail harmonieux et productif.



Soutien du Chef de l'État

Les réalisations de Biteye à la tête de Senelec n'auraient pas été possibles sans le soutien indéfectible du Chef de l'État, Son Excellence Monsieur Macky Sall, et du Ministre du Pétrole et des Énergies. Leur appui a permis à Senelec de rester alignée avec les ambitions nationales, notamment l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025.



Le bilan de Pape Demba Biteye à la tête de Senelec est un modèle de succès et de transformation dans le secteur de l'énergie au Sénégal. Grâce à son leadership visionnaire, Senelec est devenue une entreprise résiliente, innovante et socialement responsable, jouant un rôle crucial dans le développement socio-économique du pays. Son héritage continuera d'inspirer les générations futures et de guider les efforts du Sénégal vers un avenir énergétique durable et prospère. rapport-annuel-senelec-2022-compressed1693835195.pdf (1.57 Mo)



( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook