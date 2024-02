Hommage à Serigne Abdou Latif Diène : Un Pilier de la Foi et de la Communauté Mouride La communauté mouride est plongée dans la tristesse et la douleur suite au rappel à Dieu du Khalife de Mame Cheikh Issa Diène, Serigne Abdou Latif Diène. Le vénéré leader a rendu son dernier souffle à Touba, hier jeudi, laissant derrière lui un héritage remarquable et un vide profond dans le cœur de ceux qui l'ont connu.



Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Février 2024 à 14:25 | | 0 commentaire(s)|

Né en 1930 au village de Ndande (Darou Diene), Serigne Abdou Latif Diène était le fils de Sokhna Fatou SARR, elle-même fille de Serigne Ibrahima SARR DIAZAKA, l'un des trois premiers disciples de Cheikh Ahmadou Bamba à Mbacké Kadior. Dès son jeune âge, il s'est plongé dans les études coraniques à Ndiéné Lagane, sous la tutelle de Serigne Modou Gueye Kangue. Après avoir maîtrisé le Coran, il a écrit un exemplaire pour son vénéré père, Cheikh Issa, avant de se lancer dans les sciences religieuses auprès de Serigne Modou Dème à Diourbel.



En 1986, à la suite du rappel à Dieu de Serigne Bara, Serigne Abdou Latif Diène est devenu le deuxième Khalife de Cheikh Issa. Depuis lors, il a consacré sa vie au service de Dieu et de la communauté mouride. Sa contribution exceptionnelle inclut la rénovation des maisons et des DAARA (écoles coraniques et enseignements religieux) de son vénéré père au village de Ndiene Lagane. Il a également dirigé des travaux majeurs tels que la clôture des cimetières de la ville sainte de Touba et des travaux continuels dans la grande mosquée de Diourbel.



Serigne Abdou Latif Diène laisse derrière lui un héritage de dévouement, de piété et d'amour pour la communauté. Sa vie a été un exemple de service désintéressé et de dévotion envers les principes moraux et spirituels de l'Islam. La communauté perd non seulement un guide religieux éclairé mais également un leader visionnaire et un bâtisseur infatigable.



En ces moments de deuil, Leral présente ses condoléances les plus attristées à la famille Diène de Mame Cheikh Issa Diène et à toute la communauté mouride. Nos pensées vont également à Serigne Matar Diene, petit-fils de Cheikh Issa Diene, à qui nous exprimons nos plus sincères condoléances.



Que Dieu accorde à Serigne Abdou Latif Diène le repos éternel et la récompense de ses bonnes actions. Puissent ses enseignements continuer à inspirer et guider la communauté, et que sa mémoire demeure vivante dans nos cœurs. En ces moments difficiles, que la foi et la solidarité de la communauté mouride apportent un certain réconfort à ceux qui pleurent sa perte.

