Hommage à un défunt fonctionnaire émérite: L’ENSEA porte désormais le nom de Pierre Ndiaye L’École Nationale de la Statistique et de l’Analyse économique (ENSEA) portera désormais le nom de Pierre Ndiaye. C’est le président Macky Sall qui a pris la décision de donner le nom de la prestigieuse école au défunt Secrétaire général du ministère de l'Economie et du Plan, qui nous a quittés il y a trois jours.

Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott a révélé, hier, que le chef de l’Etat a décidé de baptiser l’ENSAE du nom de Pierre Ndiaye, défunt Secrétaire général du ministère dirigé par Amadou Hott.



Fonctionnaire émérite, Pierre Ndiaye, est décédé de la Covid-19 le mercredi 23 décembre à l’Hôpital Principal, nous rappelle SeneCafeActu, qui a partagé la nouvelle.



Pour rappel, l’école Nationale de la Statistique et de l’Analyse économique est une grande école rattachée à l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal, qui est sous la tutelle du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération.



