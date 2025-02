"Hommage au savant Cheikh Anta Diop", Par Professeur Jacques Socio- anthropologue

"Il y a trente neuf ans, jour pour jour, le 7 février 1986, disparaissait le savant Cheikh Anta Diop, l'un des grands intellectuels africains du XXe siècle.



Cet historien et homme politique sénégalais a laissé une œuvre prolifique dont les thèses se sont déroulées à partir des années 1950, notamment l'Indépendance et la nécessité d'un Etat fédéral africain. Cheikh Anta Diop a été précurseur sur la place de l'Afrique dans l'Histoire. Il a aussi développé une idée qui fait toujours polémique chez les égyptologues, celle selon laquelle l'Egypte antique, qui a été l'une des grandes civilisations mondiales, était en fait noire.



Thiaytou m’a parlé énormément par l’œuvre gigantesque de l’homme :

Je me souviendrai toujours de mon maître Cheikh Anta ,

On écrit sur les murs du savoir ,de la sagesse à la largesse de le bonne foi aux granitures de la pensée ou science exacte.

Je me souviens de l' homme multidimensionnel qui aux regards des indigénes euphoriques de la critique.



Je reproduis ici l’une des contributions d’un de ces valeureux héritiers Boubacar Boris Diop, Écrivain

« Si Cheikh Anta Diop était resté enfermé dans son laboratoire de l’IFAN (…), seuls quelques spécialistes se souviendraient aujourd’hui… »



« Diop est un immense porte-drapeau, un symbole de la résistance politique et culturelle d’un continent que l’Histoire n’a pas épargné. Au Nigeria, il est l’un des rares intellectuels dits francophones à être lu avec attention. Ce n’est pas à Bamako seulement qu’il y a un lycée privé à son nom, j’en ai découvert un autre à Johannesburg. L’Afrique lui sait gré d’avoir su reconnecter le politique et le culturel, mais c’est dans le domaine linguistique que le peuple sénégalais lui est le plus redevable. »Nations nègres et culture » paraît en 1954 et dès 1958 se constitue le « Groupe de Grenoble » dont les membres (Assane Sylla, Saliou Kandji, Cheik Aliou Ndao, etc.) reconnaissent avoir été directement influencés par l’ouvrage de Diop. Il en naît « Ijjib wolof » le premier alphabet dans la langue de Kocc. Tous ceux qui viendront plus tard – Saxiir Thiam, Pathé Diagne, Aboubacry Moussa Lam et Aram Fal – revendiqueront son héritage.



Aux dires de certains, Diop n’aurait jamais dû s’engager en politique. Ils estiment que les années qu’il y a consacrées ont été autant d’années



perdues pour ses précieuses recherches. Je pense exactement le contraire. Si Cheikh Anta Diop était resté enfermé dans son laboratoire de l’IFAN à travailler sur des sujets arides, des sujets en rapport avec un passé très lointain, seuls quelques spécialistes se souviendraient aujourd’hui de son passage sur terre, quitte d’ailleurs à vampiriser ou discréditer son œuvre…



L’impact de Diop reste puissant et durable parce qu’il a été, par le biais de l’action politique, sans cesse au contact des souffrances et des espérances de tout un continent. Il a montré à la jeunesse que le terrain politique n’est pas forcément le lieu du mensonge et de la corruption. »



Le dernier parti fondé par Cheikh Anta Diop, le « Rassemblement national démocratique », fonctionnait à bien des égards comme une université populaire, il y était surtout question des défis majeurs que la jeunesse africaine se devait de relever ».



Jërejëf Sex Anta JOOP



Boubacar Boris Diop, on peut être pour ou contre ses positions, mais force est de reconnaître qu'il est un intellectuel courageux et profondément préoccupé par les questions concernant le devenir de l'Afrique, il est en ce sens une rare exception et un fidèle héritier de Cheikh Anta Diop."



Professeur Jacques

Socio- anthropologue , philosophe

Consultant en communication politique et sociologie des médias

Expert électoral

Essayiste sénégalais