Hommage aux valeureux soldats de la 3ème Cie tombés au combat du 19 juin 1940 : la liste des combattants africains au Tata de Chasselay A la Mémoire des valeureux soldats du cadre métropolitain de la 3ème Cie du 25ème RTS tombés au combat du 19 juin 1940 , voici publiée par le site lyonpresenceafricaine.com la liste des combattants africains au tata de Chasselay

La liste en dessous, recopiée d’abord sur les tombes du cimetière, a été soigneusement révisée par Christine Adjahi, Sadio Ngaide Et Alain Begay de l’Association « Les Amis de Présence Africaine » de Lyon. Les identités africaines des différentes ethnies ont été vérifiées et diverses erreurs ont été corrigées. Ce travail a été communiqué au le Ministère de la défense en 2004.



Il faut rajouter à la liste 45 tirailleurs qui n’ont pas pu être identifiés et qui sont inhumés sous l’appellation « soldats ou tirailleurs inconnus ». A la mémoire des sous-officiers, caporaux, soldats du cadre métropolitain de la 3ème Cie du 25ème RTS tombés au combat du 19 juin 1940.



A la mémoire des gradés et canonniers de la 253ème batterie du 405ème DCA : Claudius Grosset – Brigadier, Raoul Vacher – Canonnier, Maurice Lager – Canonnier, Marcel Gamen – Canonnier, Paul Martin – Canonnier, Louis Favier – Canonnier, Joseph Monet – Canonnier.



https://www.lyonpresenceafricaine.com/lieux-de-memoire/le-tata-de-chasselay-rhone/liste-des-combattants-africains-au-tata-de-chasselay/

NOM

Matricule Régiment Classe Mort le

1 Gora BADIANE 60258 25eme RTS 3e compagnie 19/06/1940

2 Mody BAIDEL 13806 25eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

3 Amar BALA SK58307 Classe 1939 19/06/1940

4 Mamadou BELLO 64760 25eme RTS CA1 20/06/1940

5 Abdella BEN CHEHBOUD









6 Djelli BEN MATTI









7 Diam BILALY 28852 25éme RTS 5éme com.



8 Kaly BODIAN 29672 RTS Classe 1932 19/06/1940

9 Madou BODJ 60059 25eme RTS Classe 1939 19/06/1940

10 Bourouma BORGO 5KU54886 7eme RTS Classe 1939 19/06/1940

11 Souleymane CAMARA 51263 25éme RTS

20/06/1940

12 Samba CAMARA 54492 25éme RTS 2e compagnie 20/06/1940

13 Pere CAMARA 65179 Z5erne RTS 3e compagnie 20/06/1940

14 Famoussa CAMARA 67163 25eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

15 Amadou CISSE 21240 19/06/1940

16 Présumé COLIMBA

25eme RTS 2eme Bot 20/06/1940

17 Djiby COULIBALY 49119 7erne RTS

20/06/1940

18 Amado DARA 22646 Classe 1929

19 Dialounko DARI 52923 25éme RTS 3e compagnie 20/06/1940

20 N’dji DEMBELE 29708 Z5éme RTS 3e compagnie 20/06/1940

21 Famory DEMBELLE 30478 7eme RTS

20/06/1940

22 Guemou DENI 64930 Z5eme RTS 2e compagnie 19/06/1940

23 Bissan DIAGNE 16436 7eme RTS 2eme Bot 21/06/1940

24 Samba DIAGNE 18581



09/06/1940

25 Ibrahima DIAGNE 25007 25éme RTS 20/06/1940

26 Abdou DIAGNE 50534

CA1 19/06/1940

27 Amadou DIALLO 31129



20/06/1940

28 Bourama DIEDHIOU 48415 25éme RTS Classe 1937 20/06/1940

29 Ansoumana DIEDHIOU 52742 25éme RTS

20/06/1940

30 Dincoye DIEDHIOU 52821 Z5eme RTS 2e compagnie 20/06/1940

31 Dioummang DIEME 52883 25eme RTS

21/06/1940

32 Abdou DIENE 48837 SI Classe 1937 19/06/1940

33 N’gor DIENE 60076 25eme RTS CA1 20/06/1940

34 Mapate DIONCK



Classe 1921 20/06/1940

35 Momar DIOP 29276 25éme RTS CA 2 21/06/1940

36 Latyre DIOP 51838 25erne RTS CA1 20/06/1940

37 Djibril DIOP 53550 7éme RTS Classe 1917 19/06/1940

38 Aladji DIOP 58303 25eme RTS 2e compagnie 19/06/1940

39 Gana DIOP 60007 25éme RTS 3e compagnie 20/06/1940

40 M’bagink DIOP 60024 25eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

41 Latir DIOP 60026 25eme RTS 3e compagnie 19/06/1940

42 Aliou DIOP

25eme RTS Classe 1938 10/06/1940

43 Allioune DIOP

7éme RTS Classe 1938 19/06/1940

44 Diene DIOUF 10810 7éme RTS

20/06/1940

45 Sombel DIOUF 18232 25eme RTS Classe 1920 20/06/1940

46 Jean rené DIOUF 50814 Z5eme RTS

19/06/1940

47 N’doffene DIOUF 60002 25eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

48 Boubakar DIOUF 60013 Z5eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

49 Paul DIOUF 50814SKF CA1 19/06/1940

50 Bissy DOUMBIA 30156 25erne RTS 3e compagnie 20/06/1940

51 Cheick FALL 27155 25eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

52 Assane FALL 29250 25éme RTS Classe 1932 20/06/1940

53 Seyni FALL 51177

Classe 1938 19/06/1940

54 Mamadou FALL 60011 25eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

55 Malick FALL 60077 Z5eme RTS 2e compagnie 19/06/1940

56 Aly FALL

25eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

57 Gouloud FAYE 14134 7eme RTS

20/06/1940

59 Maissa FAYE 51997 Classe 1939 19/06/1940

60 Tiaka FAYE 52144

Classe 1938 20/06/1940

61 Boucar FAYE 53453

Classe 1938 09/06/1940

62 Latire FAYE 60048 25eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

63 Latir FAYE 60049 Z5eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

64 Bakary GOUDJABY 52768 25éme RTS CA 2 19/06/1940

65 Mamadou GUEYE 29567 25eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

66 Ibra GUEYE 51756 25éme RTS

20/06/1940

67 Diamane GUEYE 58968 25éme RTS 5éme compagnie 20/06/1940

68 So GUIDA 36758 25eme RTS

20/06/1940

69 Ogotiembene GUINDO 30860 25eme RTS CA1 19/06/1940

70 Guedj GUING 10507 25eme RTS

20/06/1940

71 Arman GUINGUE 27049 25éme RTS 7éme compagnie 16/04/1940

72 Oumar GUISSE 52232 25éme RTS Classe 1938 19/06/1940

73 Mamadi KAMARA 65202 25éme RTS Classe 1939 21/06/1940

74 Bandia KAMARA 65203 25eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

75 Falaye KAMARA 65204 25eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

76 Missa KAMARA 88032 25eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

77 André KANOUTE 51173 25ème RTS Classe 1938

78 Présumé KHAMMOUCHEN









82 Mamadou KONDE 65184 25eme RTS Classe 1939 19/06/1940

83 Mamadou KONDE 65184 25eme RTS 3e compagnie 19/06/1940

84 Falaye KONDE

Classe 1936 19/06/1940

85 Ibrahima KOUDIE SK58311 Classe 1939 20/06/1940

86 Iguedjtal MAHAUD









87 Idrissa MANE 58327 Z5eme RTS 2e compagnie 16/06/1940

88 Sidi M’BAYE 51765 25éme RTS 20/06/1940

89 Semba MOLADO 32205 25eme RTS

20/06/1940

90 Kasainou N‘GOM 34233 25éme RTS

21/06/1940

91 Alliou N’DIAYE 42292 25éme RTS Classe 1936 19/06/1940

92 Alassane N’DIAYE 48895 25eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

93 Gorgui N’DIAYE 60030 25eme RTS 3e compagnie 19/06/1940

94 Diouma N’DOUR 53451 25eme RTS CA1 20/06/1940

95 Diokel N’GOM 22123 25eme RTS 7éme compagnie 20/06/1940

96 Dethie N’GOM 60045 25eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

97 Demba N’GOM 60119 25éme RTS 3e compagnie 20/06/1940

98 Diass NIANG 24965 25éme RTS 1ére Classe 20/06/1940

99 Samba NIANG 52204 Classe 1938 19/06/1940

100 M’bissame N’TOM 41917 25eme RTS Classe 1938 21/06/1940

101 Moustapha OSMAN 7784 3eme Rég. Etranger 19/06/1940

102 Yologomde OUEDRAOGO 15938 Z5eme RTS CA1 20/06/1940

103 Augustin SADIO 52722 25éme RTS 2éme Classe 19/06/1940

104 Demba SADIO 58322 Z5eme RTS 2e compagnie 19/06/1940

105 Sara sona SADIO 60507



20/06/1940

106 Modiane SAGNE 22640 25éme RTS 2éme compagnie 19/06/1940

107 Djemory SAKO 65173 Z5éme RTS 2e compagnie 19/06/1940

108 Gornack SAMB 29472 25éme RTS Classe 32 20/06/1940

109 Kelifa SAR 10890 14eme RTS





110 N’gor SARR 60054 25éme RTS Classe 1939 19/06/1940

111 Mahang SARR 10586 25eme RTS 7e compagnie 20/06/1940

112 Couly SARR 53442 STM Classe 1938 20/06/1940

113 Cheick SECK 52151 25eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

114 Diegane SECK 52268 25éme RTS Classe 1938 19/06/1940

115 Alexis SELIVANOFF 11292 Régimenf Efranger 19/06/1940

116 Alassane SENE 53214 25eme RTS

../06/1940

117 Aly SENE 60039 Z5éme RTS 3e compagnie 19/06/1940

118 Adjouma SENE 60042 25eme RTS 3e compagnie



119 Niokhor SENE 60068 Z5eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

120 Abrahima SENGHOR 50920

Classe 1938 06/06/1940

121 Samba SENOUBA 37967 7eme RTS

20/06/1940

122 M’bake SEYE 53415 25eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

123 Abdoulaye SIGA 53424 Z5eme RTS CA1 20/06/1940

124 Baba SINE 52248 1er RTS Classe 1938 20/06/1940

125 Demba SOLAMENTA 36741 Z5eme RTS 2e compagnie 19/06/1940

126 Kitine SONKO 53620 Z5eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

127 Sivare SOUMA 60154 25eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

128 Guire SY 53479 25eme RTS CA1 20/06/1940

129 Moussa SYLLA 54324

Classe 1937 19/07/1940

130 Batou TAGALA

25eme RTS 20/06/1940

131 Dincoye TAMBA 48404 25éme RTS Classe 1937 20/06/1940

132 Cheik THIAM 53356 25eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

133 N‘gor THIAW 60023 25eme RTS 3e compagnie 19/06/1940

134 Zibago THIOL 27350 Classe 1926 19/06/1940

135 Felix THIOU

25éme RTS

20/06/1940

136 Ibra TINE 48916

Classe 1937 19/06/1940

137 Abodio teine TINE 86684 25eme RTS

19/06/1940

138 Sidiki TOGOLA 30166 25é.me RTS 3e compagnie 20/06/1940

139 Saa kotou TOLNO 65426 25eme RTS 3e compagnie 20/06/1940

140 Sekou TRAORE 67164 25éme RTS 3e compagnie 20/06/1940

141 Yemba YALCOUYE 86747 Z5éme RTS 2e compagnie 19/06/1940

142 Tiori bano ZONO 15499



27/06/1940

143 Moussa

6541 Béme RTS Classe 1929 19/06/1940

144 Tambagounda

60512 25eme RTS

20/06/1940

145 Messaoud













Bilan des massacres des 19 et 20 juin 1940

Lissieu-Montluzin 46 (23 tirailleurs, 4 artilleurs, 19 européens)

Champagne 12 tirailleurs

Lyon Montée de Balmont 27 tirailleurs

Chasselay 51 tirailleurs

Eveux 9 tirailleurs

Fleurieu s/r Arbresle 8 tirailleurs

Lentilly 17 tirailleurs

L’Arbresle 1 tirailleurs

Bully 2 tirailleurs

Saint Romain de Popey 2 tirailleurs

Pontcharra 8 tirailleurs

Lozanne 8 tirailleurs

Total 188







