Hommage de Jürgen Klopp à Sadio Mané: « Il nous a rendus meilleurs» C’est officiel ! Sadio Mané n’est plus joueur de Liverpool. Il s’est engagé, hier, avec le Bayern Munich, pour trois saisons. Le départ de l’international sénégalais va sans doute laisser un grand vide dans le cœur de celui qui l’avait recruté, il y a six ans : Jürgen Klopp. Le technicien allemand a écrit un message d’adieu à son ancien poulain. Selon lui, l’attaquant des Lions va lui manquer. Le coach des Reds ne tarit pas d’éloges à l’endroit de l’enfant de Bambali. Voici son message.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Juin 2022 à 18:20 | | 0 commentaire(s)|

‘’C’est un grand moment. Il ne sert à rien que quiconque essaie de prétendre le contraire. L’un des plus grands joueurs de Liverpool est en train de partir et nous devons reconnaître à quel point c’est important.



Il part avec notre gratitude et notre amour. Il part avec son statut parmi les grands, garanti. Et, oui, il part dans un moment où il est l’un des meilleurs joueurs du football mondial.



Mais nous ne devons pas nous attarder sur ce que nous perdons maintenant, mais plutôt célébrer ce que nous avons eu le privilège d’avoir. Les buts qu’il a marqués, les trophées qu’il a gagnés; une légende, c’est sûr, mais aussi une icône moderne de Liverpool.



Depuis qu’il a franchi la porte de ce club pour la première fois, il nous a rendus meilleurs. Si quelqu’un nous avait dit à ce moment-là ce qu’il allait continuer à contribuer et à réaliser tout cela pour Liverpool, je ne suis pas sûr qu’il aurait été possible de comprendre à ce moment-là. Pas à cette échelle. Sadio a rendu tout cela possible.

Être aussi bon pour une période aussi soutenue et améliorer continuellement, saison après saison – quelle que soit la hauteur à laquelle il a placé sa propre barre dans la précédente – est un exemple pour tout joueur de n’importe où sur la planète que le professionnalisme et le dévouement mènent à la récompense.



Je respecte complètement sa décision et je suis sûr que nos partisans le font aussi. Si vous aimez LFC, vous devez aimer Sadio – non négociable. Il est possible de le faire tout en acceptant que notre perte est le gain du Bayern.

Nous ne lui souhaitons que du succès dans chaque match auquel il joue, à moins, bien sûr, que ce ne soit contre nous. Son étoile continuera à se lever, je n’ai aucun doute.



La saison dernière, on m’a demandé, dans une interview ou des questions-réponses de mémoire, de décrire Sadio en trois mots. J’ai dit à l’époque qu’il n’était pas possible de le faire.



Si je devais essayer, j’aurais besoin d’avoir droit à plusieurs tentatives – parce qu’il y a tellement de façons de le décrire en utilisant trois mots.



« Joueur de classe mondiale !



« Vraie légende du club !



« Modèle de rôle idéal !



« Le coéquipier parfait !



« Personne compatissante et attentionnée !



Mais les trois mots qui se sentent les plus appropriés aujourd’hui sont aussi les plus difficiles à dire : Tu vas me manquer !’’





