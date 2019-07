Hommage sur l’Autoroute à péage : Les populations aux aguets du cortège funèbre pour dire Adieu à Ousmane Tanor Dieng

La dépouille d’Ousmane Tanor Dieng a connu des moments palpitants dans sa marche de l’Aéroport Blaise Diagne vers son village natal où, il doit reposer désormais. Dans la progression lente et rythmée du cortège funèbre vers sa dernière demeure, il a été constaté la sortie massive des populations autochtones pour assister à la traversée du président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et Secrétaire général du Parti socialiste.



Plusieurs véhicules ont accompagné le défunt sur l’axe AIBD-Nguéniène. Et, les populations, très reconnaissantes des actions et engagements de l’homme public, ont salué et remercié le socialiste. L’idéal, découvre-t-on, pour ces populations est de dire Adieu au défunt dans la plus belle des manières.



Leral



