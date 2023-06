Homme retrouvé mort enseveli dans une mine de sable : Ce qui s'est réellement passé

Les habitants du quartier Dahra Mbayène, dans la commune de Dahra Djoloff, sont dans l’émoi et la consternation.



En effet, raconte "Rewmi", le nommé Gade Ndiaye, âgé de 56 ans et travaillant comme ouvrier journalier dans les carrières situées derrière le centre sportif de l’international sénégalais Pape Alioune Alioune Ndiaye (Jolof Olympic club), a été retrouvé mort enseveli dans une mine de sable.



Le drame s’est produit ce samedi vers treize heures dans son lieu de travail. Une mine de sable s’est affaissée sur l’ouvrier qui se trouvait au fond de la mine, en train d’extraire du sable avec sa pelle. Avec l’aide d’un engin de la C.S.E., le corps sans vie de l’ouvrier a été extrait par les sapeurs-pompiers de Linguère et déposé à la morgue du centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra.



Selon la source de nos confrères, le défunt ouvrier laisse derrière lui une épouse et plusieurs enfants. La gendarmerie a ouvert une enquête.