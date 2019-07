Homosexualité: Les Imams de Saint-Louis demandent à ces adeptes de Satan, de se repentir

L’homosexualité gagne du terrain au Sénégal. Elle attire dans ses rangs une partie de la jeunesse en déperdition et en perte de repères. Ainsi, les Imams de Saint-Louis, conscients des risques et conséquences, demandent aux citoyens de se repentir pour tendre davantage vers les recommandations du Prophète (PSL).



D’après eux, Dieu s’il n’avait pas tenu compte de l’existence des animaux et autres espèces, n’allait plus offrir Sa pluie à l’homme.



Ces Imams ont déploré sur la RFM, la montée en puissance des homosexuels qui tentent à tout prix, de s’imposer et travestir les valeurs morales et religieuses. Face à ce constat, ils considèrent que le mal qui sévit actuellement, est dû grandement aux mauvaises pratiques occultes et sournoises des Sénégalais.



