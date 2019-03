Homosexuels de Liberté 4 : Ibrahima Ndiaye sort libre de prison

Ibrahima Ndiaye, connu sous le nom de « Dash », incarcéré depuis septembre dernier, est libre. Faisant partie de la video, qui a fait le tour de la toile, vient de sortir de prison. D’après la source, il a déjà, purgé pour acte contre nature et atteinte aux bonnes mœurs, une peine de 6 mois ferme.



Coupable d’entretenir une relation sexuelle avec Claude Ayna, en fuite, Ibrahima Ndiaye a été appréhendé. L'affaire a été ébruitée par un partage de vidéos des abats sexuels entre deux homosexuels.



Seulement, la fille, prenant part à cette partie et filmant la scène a été arrêtée en première en premier lieu. Et, il sera suivi de l’arrestation de Dash, cueilli par la police de Dieupeul pour acte contre nature et atteinte aux bonnes mœurs. Et, la fille, nommée Monique avait été condamnée à 2 ans, dont 3 mois ferme.



