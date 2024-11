« Honneur à nos tirailleurs sénégalais », Par Dr Dominique Mendy

« Chers compatriotes, on ne perd pas sa dignité en mourant dans une bataille juste et légitime, mais on la perd si on est en vie, parce qu’on a fui le combat de l’honneur et de la liberté. Ainsi, n’attendons jamais de la bravoure ou du courage de l’autre la restauration de notre dignité ; car s’il nous arrivait de l’obtenir de la sorte ; nous aurons alors accepté de signer la perpétuelle servitude. Oui, là où l’honneur est bafoué, la dignité est littéralement anéantie.



Donc, n’acceptons jamais de brader, par notre conscience, ou simplement par notre manque de courage, notre dignité ; ce serait piétiner en premier notre conscience collective et mémorielle. Et on ne pourra plus jamais la retrouver. Car, le déshonneur librement consenti est une souillure que rien peut rendre propre. Oui ! Il n'y a de dignité que dans une vie libre et pleinement assumée.



Chers concitoyens, nous ne perdons pas notre dignité si on nous sert à manger dans le bol d’un chien, mais nous la perdons si nous acceptons d’y mettre notre main ; faire preuve de retenue dans la pauvreté, le dénuement total, c’est avoir le sens premier de l’honneur et être fidèle à ses propres valeurs, avec simplicité et fermeté. Donc, restons simples et vrais avec nous-mêmes devant l’autre. Oui ! Nous aurons ainsi une dignité immense, quand nous portons avec courage et honneur nos propres peurs et inquiétudes sans tricher, dans aucun de nos actes.



La dignité jusqu’au don ultime de notre propre vie est toujours plus grande et plus noble que n'importe quelle richesse obtenue dans le mépris et la honte ou n’importe quelle Paix obtenue dans la servitude et le déshonneur. Ainsi, nous pouvons reprendre avec amour et fierté assumée la devise de la défense nationale : Oui ! « On nous tue, mais… on ne nous déshonore pas ». Respect ! Que Dieu aide le Sénégal à ne jamais faillir dans cet exercice si grave et difficile mais ô combien exaltant et noble ! Amen !



Dr Dominique Mendy/Moncap - Ziguinchor domiyeshua@yahoo.fr