Honorable député Cheikh Seck : " Si Le Président Macky Sall veut un troisième mandat, il aura mon soutien parce que..." La question de l'éventuel troisième mandat du Président Macky Sall n'a pas encore fini de défrayer la chronique. Cette fois, c'est L'honorable député Cheikh Seck,par ailleurs membre du secrétariat exécutif national du PS qui alimente le débat. En effet, invité de Jokko de Leral TV, Le député et Maire de Ndindy ( département de Diourbel) se voudra être très clair par rapport à la question du troisième mandat. Si notre coalition BBY, décide d'investir Le Président Macky Sall, moi personnellement je le soutiendrai pour briguer un troisième mandat car rien ne s'y oppose, si on s'en tient à la jurisprudence d'Abdoulaye Wade, en plus au sein de la Coalition BBY je ne vois pas une personne à la trempe du Président Macky Sall, fulmine t-il.

