Honorables, soyez des députés du peuple!!! (Par Banda DIOP)

Elle sera l’occasion de la première session unique ordinaire.



En effet, il est bon de rappeler qu’au terme du titre lV du règlement intérieur consolidé par divers lois organiques chapitre 25 - article 100 : il est indiqué clairement ceci :



<Le député, élu du peuple , est un représentant qualifié de la nation.



Le prestige et l’autorité de l’Assemblée Nationale ; incarnation de la souveraineté populaire, sont les garanties d’une démocratie véritable.



En ce sens, l’élu du peuple a des obligations de rigueur morale, d’intégrité , de droiture et de dignité qui doivent se refléter dans son comportement et sa vie de tous les jours.



Ces exigences imposent un statut à la dimension de ses responsabilités.



L’Assemblée Nationale doit lui garantir les conditions de travail satisfaisantes et les services de l'Etat assistance, respect et considération.>



À la suite de ce qui précède, il est important de relever que la période d’agitations politiciennes et de positionnement est derrière nous.



Un bureau est mis en place et entériné. Le Président exerce son mandat en cohérence des dispositions du règlement intérieur. Il convoque les réunions et préside les débats, aux termes de l’article 63 du même règlement intérieur.



Pour rehausser la dignité de la fonction parlementaire et le respect qui lui est dû, le député doit veiller à ce que sa tenue, lors des travaux parlementaires, soit correcte et décente. Une instruction générale du bureau détaille la tenue en question , ainsi que la protection dont l’enceinte de l’hémicycle doit bénéficier vis à vis de tout ceux qui n’en sont pas membres dixit art 107.



Toutes les péripéties parfois musclées ayant précédé à l’installation du bureau sont dépassées.



Les députés auront l’occasion de démontrer leur maturité et d’animer un débat citoyen de haute facture.



Durant la session ordinaire unique de l’année 2022-2023 convoquée par le président Amadou Mame DIOP, il sera question de statuer sur le débat d’orientation budgétaire pour l’année 2023.



Des dispositions légales organisent les temps de parole à travers les groupes parlementaires ou même auprès des députés non inscrits.





Certainement, vous députés, connaissant votre sens du devoir attaché à l’honorabilité de la mission, par exemple prendre la parole à l’arraché ou confisquer l’urne ou toute autre expression de l’opinion ne devrait être nécessaire.



Députés du peuple, montrez l’exemple par une érudition des sujets mais non par la force physique.



Certain(e)s d’entre vous proposeront des projets de lois comme le gouvernement viendra avec ses projets de lois.



Il faudra tout simplement observer la rigueur du règlement intérieur.



Dans une mission publique seul l’intérêt général est sacré.



Nous pouvons et devons mettre de côté nos égos.





Le peuple vous observe et attend une force de proposition aux différents défis et enjeux du moment de votre part.



Car, le Président de la République fait le nécessaire et a besoin d’idées innovantes et non de diatribes incessantes.



Il me plairait, pour finir, de citer un célèbre auteur.



Il disait ceci :



“Ce ne sont pas par ses discours et ses gesticulations, mais par le silence et le sérieux que le sage se distingue dans une assemblée.”



Ahmadou Kourouma



Merci.



Banda DIOP

Médiateur des Banques

Maire de la patte d’oie 2014-2022

Membre de la Grande Majorité Présidentielle