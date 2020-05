Honorariat des ex-présidents du CESE: Abdoulaye Diouf Sarr dément l’existence de vrai-faux décret

Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Mai 2020 à 19:28 | | 0 commentaire(s)|

Sur l’honorariat des ex-présidents du Conseil économique social et environnemental, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, interpellé dément l’existence de vrai-faux décret.



Invité de Jury du dimanche, Abdoulaye Diouf Sarr, refuse de se prononcer sur les montants avancés. Mais, il affirme qu’il n’y a pas de faux décret, tout en précisant que l’honorariat n’est pas une trouvaille de leur gouvernance.



« L’honorariat par définition est un régime qui permet de donner des honneurs à une personnalité par rapport à des services rendus. Il n’y a rien dans ce dossier qui soit nouveau. L’honorariat porte des avantages », a-t-il dit.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos