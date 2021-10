Honoré au niveau mondial: Le couronnement du Pr Ibrahima Thioub et d’Aminata Sourang Mbaye Diouf, salué Le monde du tweetosphère l’attendait et il est tombé ce mardi le tweet du Président de la République, suite au sacre de la qualité de l’enseignement supérieur sénégalais. Pr Ibrahima Thioub, l’ancien Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop a été plébiscité à Bucarest (Roumanie) lors de la 21e Assemblée générale de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) tenue du 21 au 24 septembre dernier avec le Prix Al Fassi.

Cette distinction attribuée tous les quatre ans sacre le travail d’une personnalité marquante des réseaux de la Francophonie, dont l’action a exercé une large influence par la qualité de son expertise et le caractère innovant de son action à l’échelle internationale. Quelques jours après, c’était au tour d’Aminata Sourang Mbaye Diouf.



Profitant de cette heureuse coïncidence, le Président MackySalla ainsi, féliciteà travers un Tweet, Pr Ibrahima Thioub pour le Prix Al Fassi de l’Association des Universités Francophones et la doctorante Aminata Sourang Mbaye Diouf pour la 2ème place au Concours international, « Ma thèse en 180 secondes » de l’AUF.



Arrivée devant deux africains, un béninois (3e) et un ressortissant de la RDC lauréat du Prix du Public qui ont respectivement exposé sur les réseaux intelligents de la surveillance agricole en Afrique de l’Ouest et le décryptage des troubles du comportement en Afrique Centrale, la sénégalaise a, elle, présenté sur la transmission des entreprises familiales, en proposant un régime juridique adéquat.



Pour sa part, Pr Thioub a dans son discours plaidé pour la gratuité de l’enseignement, notamment en appelant « à ne pas laisser les universités publiques dans la décrépitude ».



La jeune dame, qui peut être considérée comme la championne du continent, a elle, révélé le secret de son aptitude à expliquer en trois minutes et, en des mots simples et compréhensibles au grand public. « C’est inné et c’est un don. ».



Pour rappel, Aminata Sourang Mbaye Diouf qui tient de son père est la fille du talentueux journaliste et orfèvre de la parole en public. Un As de l’art oratoire.



