Hôpital Abass Ndao: "And Gueusseum" observe une trêve de 72 heures Les membres de la section "And Gueusseum" du centre hospitalier Abass Ndao, après la grève générale d'avertissement du 17 septembre 2020 qui a duré 24 h, décident d'observer une trêve de 72 h pour permettre une intervention des autorités.

Le Comité de la section "And Gueusseum" de l'hôpital Abass Ndao a décidé d'observer une trêve de 72h pour que les autorités trouvent une issue heureuse au conflit, a fait savoir le journal "L'AS" de ce 21 septembre 2020.



Ils se réservent le droit de décréter 48 heures de grève les jeudi 24 et vendredi 25 septembre, s'il n'y a pas de changement. Les membres de "And Geuseum" signalent qu'il y a toujours des manœuvres de bas étage du chef des Soins infirmiers, qui à retourné sa veste pour devenir "le cireur de pompes du Directeur", alors qu'il prétend diriger un syndicat des travailleurs.



Les membres de la section "And Gueusseum" de l'hopital Abass Ndao se félicitent de l'audience que la présidente du Conseil d'Administration, le Maire de Dakar, a accordée a leur délégation, le 16 septembre 2020. Ils renouvellent leur ouverture et leur disponibilité pour une issue apaisée dans le dialogue social.



Ils invitent les travailleurs à la vigilance et à plus de mobilisation pour la suite du plan d'actions.

