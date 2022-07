Hopital CNH de Saint-Louis : une révolution dans le secteur de la santé

L’objectif premier est la réalisation d’un hôpital de conception moderne et durable.



Le CHN de Saint Louis fournira des services préventifs, curatifs et des services de réadaptation par le biais de soins ambulatoires et hospitaliers, ainsi que des services de soutien cliniques et non cliniques. Il y’aura un pôle logistique et technique, un pôle enseignement et un pôle administratif.



En effet, le nouvel hôpital offrira non seulement tous les services attendus d’une établissement public de santé (EPS) de niveau 4 mais également, des services de pointe encore inexistant dans la région ciblée par le projet (la transplantation rénale, la chirurgie esthétique, la Procréation Médicalement Assistée (PMA), la radiologie interventionnelle en cardiologie, la médecine nucléaire, la greffe de moelle, le Centre de Toxicologie, le Centre de formation, entre autres). L’ambition est d’obtenir des certifications internationales avec des démarches de performance et de qualités bien établies.



En plus de leur fonction de provision de services publics, le CHN de Saint Louis comprendra également une aile privée (polyclinique) de 50 lits qui aura pour but de générer des revenus supplémentaires en offrant des services dits « VIP ». En échange d’un supplément tarifaire, les patients de l’aile privée (les clients à forts revenus, les expatriés et les clients étrangers et autres) bénéficieront de services haut de gamme avec plus de confort, de commodité et de discrétion.

Pour rendre l’hôpital plus efficient, un système de pneumatique pour le transport des examens biologiques et des médicaments sera installé.

Cet EPS compte également jouer sa partition dans le développement du tourisme médical de la région de Saint-Louis, limitrophe avec la Mauritanie, mais aussi en vue des nombreuses entreprises et institutions internationales, spécialisées dans le domaine de l’énergie en cours d’implantation dans la zone.



En outre, une centrale d’oxygène assurera l’autonomie en oxygène et une Station d’Épuration des Eaux usées (STEP) sera installée avec un système performant de traitement des déchets biomédicaux par un banaliseur.



Ce complexe de bâtiments cliniques d’un coût de soixante douze milliards de francs CFA (72,000,000,000), financé par UKEF (l'agence de crédit export du Royaume Uni) avec plus de 60% de contenu local et un accent sur l'employabilité des jeunes de cette région, sera construit conformément aux standards internationaux. Il sera pourvu d’installations adaptées pour des soins de santé de haute qualité, offrant, ainsi, une gamme complète de services médicaux :



- Des fonctions de diagnostics et de traitement notamment d’explorations fonctionnelles, IRM ou encore imagerie cardiaque ;

- Des services d'accueil d'urgence, de chirurgie, et de soins intensifs ;

- Des hospitalisations avec toutes les commodités ;

- Des fonctions de soutien telles que la restauration, la buanderie et l'hébergement du personnel ;

- Des services techniques de maintenance, d'hygiène et de sécurité.



Mais également, des services spécialisés de pointe actuellement inexistants dans la région :



- Cancérologie avec un service de chimiothérapie,

- Cardiologie,

- Grands brulés avec l'exploitation imminente du pétrole et du gaz. Un plan d'accompagnement et d'évacuation sera mis en place avec le support d'experts en la matière.

- Chirurgie reconstructrive, entre autres

le traitement ambulatoire sera privilégié afin de réduire la durée de séjour des malades.



Le système d'information hospitalier connecté, permettra aux médecins d'accéder facilement à l'historique des patients et donnera aux patients la possibilité de prendre rendez-vous et de recevoir des rapports médicaux en ligne. De plus, l'hôpital sera équipé d'un système d'archivage et de communication d'images (PACS) pour permettre l'interprétation des examens à distance d’où l'utilisation de la télémédecine.



Ce projet a été conçu en tenant compte des préoccupations environnementales. Ainsi, l’hôpital sera alimenté par une centrale solaire qui permettra de réaliser près de 80% d'économies dans trois (03) domaines clés :

- L'approvisionnement en eau ;

- L'éclairage externe ;

- La climatisation.



Le CHN bénéficiera d'une expérience en services de santé de qualité et donnera la priorité au confort, à la commodité et à la satisfaction des patients durant leurs séjours au sein de l'établissement.



Ainsi parallèlement à la construction de l’édifice, le projet prévoit des bourses d’études médicales et techniques à l’étranger et à l’UFR de Saint Louis afin d’anticiper le transfert de compétences pour constituer une équipe complète et efficace afin de fournir des services de qualité.



L'hôtel Mame Coumba Bang sera aussi complètement réhabilité en 4 étoiles avec 120 chambres afin d'offrir à la ville de Saint Louis, un hôtel digne de son rang.



La construction de ce projet est confiée à la société Britannique ASGC UK LTD, l'une des entreprises de construction britannique la plus active dans la région Moyen-Orient et Afrique, avec un chiffre d'affaires annuel de plus d'un milliard de dollars. Elle vient récemment d'achever la construction de trois hôpitaux en Angola d'une capacité de 500 lits chacun, ainsi que celle du plus récent hôpital général de Dubaï, le Mediclinic Parkview Hospital, d'une capacité de 200 lits.



St. Louis se positionne déjà comme future locomotive de l'économie Nationale grâce à l’exploitation prochaine du pétrole et du gaz avec l’inauguration du deuxième plus grand aéroport international du Sénégal après AIBD, et l'extension de l'autoroute à péage en cours livraison et enfin cet hôpital unique de niveau 4